Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Отже, з 1 червня почнуть роботу:

басейни;

фітнес-центри;

спортивні зали.

Запрацює міжобласне сполучення всіма видами транспорту.

“Що стосується роботи фітнес-центрів, то перед входом в обов’язковому порядку повинен проводитися температурний скринінг. Якщо температура тіла вище 37,2, то в зал відвідувача не допустять. Що стосується кількості людей, що займаються, то це повинна бути одна людина на 10 кв. м. Співробітники фітнес-центрів повинні носити маски. Забороняється використання багаторазових рушників”, – сказав Степанов.

За словами міністра все ще під забороною функціонування SPA-зон та масажних кабінетів.

З 1 червня починає працювати міжобласного сполучення, але тільки в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.

“Сполучення з областями, які не відповідають критеріям міністерства та не переходять на наступний етап пом’якшення карантину, відбувається з обмеженнями: заповнюваність не більше 50% відсотків місць, обов’язкове використання ЗІЗ та ін. В разі погіршення епідеміологічної ситуації місцева влада може прийняти рішення про припинення такого транспортного сполучення”, – зазначають в Міністерстві охорони здоров’я.