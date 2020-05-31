Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Отже, з 1 червня почнуть роботу:
- басейни;
- фітнес-центри;
- спортивні зали.
Запрацює міжобласне сполучення всіма видами транспорту.
“Що стосується роботи фітнес-центрів, то перед входом в обов’язковому порядку повинен проводитися температурний скринінг. Якщо температура тіла вище 37,2, то в зал відвідувача не допустять. Що стосується кількості людей, що займаються, то це повинна бути одна людина на 10 кв. м. Співробітники фітнес-центрів повинні носити маски. Забороняється використання багаторазових рушників”, – сказав Степанов.
За словами міністра все ще під забороною функціонування SPA-зон та масажних кабінетів.
З 1 червня починає працювати міжобласного сполучення, але тільки в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
“Сполучення з областями, які не відповідають критеріям міністерства та не переходять на наступний етап пом’якшення карантину, відбувається з обмеженнями: заповнюваність не більше 50% відсотків місць, обов’язкове використання ЗІЗ та ін. В разі погіршення епідеміологічної ситуації місцева влада може прийняти рішення про припинення такого транспортного сполучення”, – зазначають в Міністерстві охорони здоров’я.
- Міністерство освіти і науки дозволило з 1 червня відновити роботу закладів позашкільної освіти у тих регіонах, де буде введено послаблення протиепідемічних заходів.
- З 25 травня в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.