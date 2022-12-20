Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він "очевидно піддався російським погрозам" і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Велика Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Вони хочуть, щоб Гутерріш направив чиновників до Києва для розслідування.

“Ми шкодуємо, що ООН не вжила заходів для проведення нормального розслідування цього повідомленого порушення”, — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки в понеділок, присвяченому резолюції про ядерну угоду з Іраном 2015 року.

Він додав, що США “розчаровані тим, що Секретаріат, очевидно піддавшись російським погрозам, не виконав мандат на розслідування, наданий йому цією радою”.

У звіті перед Радбезом на початку грудня Гутерріш сказав, що офіційні особи ООН вивчають наявну інформацію, і про будь-які висновки буде повідомлено Раді в належний час.

Коли 19 грудня його запитали про тиск, з яким він зіткнувся, Гутерріш сказав журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран постачав Росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядаються “в ширшій картині всього, що ми робимо в контексті війни, щоб визначити, коли та чи повинні ми відправляти офіційних осіб у Київ”.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив Раді Безпеки, що офіційні особи ООН “не повинні піддаватися тиску західних країн” і що «будь-які результати цього псевдорозслідування є недійсними”.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Іран не передав Росії жодних предметів, заборонених Радою безпеки. Він також сказав, що іранські безпілотники, поставлені в Росію до лютого, не були заборонені Радою і “не були передані для використання в поточному конфлікті в Україні”.

Він назвав звинувачення безпідставними та назвав їх спробою “відвернути увагу від передачі західними державами величезної кількості передової сучасної зброї Україні з метою продовження конфлікту”.

Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що офіційні особи ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників. Іран визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.