Поліція Гаїті досі не встановила особи вбивць президента Жовенеля Моїза та його дружини Мартін. Однак очевидці зафіксували момент нападу на резиденцію.

Відео опублікувало видання En Clave Mediática.

На кадрах видно, що напад на резиденцію скоїла група озброєних людей. У них були автомати.

При цьому нападники поводили себе досить зухвало. Вони принесли із собою мегафон.

За даними газети The Guardian, очевидці чули, як один з нападників вимовляв англійською мовою через мегафон: “Всі відступайте. Операція DEA (американське Управління боротьби з наркотиками, – ред.). Всі відступайте, відступайте”.

Гаїтянські чиновники кажуть, що це були найманці.

Агентство Reuters пише, що Білий дім вже відреагував на цю подію. Зокрема, речниця Джен Псакі повідомила, що США вже вивчають матеріали вбивства Моїза. Байдена проінформують про результати.

“Ми готові підтримувати їх і надавати будь-яку необхідну допомогу. Звичайно, наше посольство та Державний департамент будуть у тісному контакті, але це трагедія. Ми підтримуємо їх, і важливо, щоб люди Гаїті це знали”, – сказала Псакі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі невідомі пробралися в резиденцію президента Гаїті Жовенеля Моїза та застрелили його.

Наразі поліція встановлює особи вбивць.

На початку цього року в Гаїті відбулися масові антиурядові акції протесту. В лютому тисячі людей вийшли на вулиці, оскільки поставили під сумнів легітимність президентства Моїза. Опозиція Гаїті стверджувала, що його п’ятирічний термін повинен був закінчитися цього року, але він наполягав, що йому потрібно ще один рік.

На початку року Моїз заявив, що служба безпеки запобігла спробі його вбивства. Однак цього разу це, на жаль, не спрацювало.