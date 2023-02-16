Про це пише пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.
Книга розкриває кілька десятків історій оборонців Маріуполя, якими вони ділилися зі своїми рідними в листуваннях та телефонних дзвінках, захищаючи місто 86 пекельних днів. Фрагменти листувань та спогадів родин авторка доповнила власними віршами та ілюстраціями митців, чиї роботи присвячені героям. Унікальності виданню додають QR-коди з відео з приватних архівів бійців.
Зазначено, що кошти, зібрані від продажів, підуть, зокрема, у Фонд Асоціації родин захисників “Азовсталі” та будуть спрямовані на підтримку сімей, які втратили своїх героїв під час оборони Маріуполя.
Нагадаємо, що 6-7 лютого у Парижі проходили заходи з нагоди презентації документального фільму відомого французького письменника та філософа Бернара-Анрі Леві під назвою “Слава Україні”. Це продовження кінострічки “Чому Україна?”, яку письменник презентував після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це ода мужній громадськості та Збройним силам України, а також заклик до дій для Заходу продовжувати надавати підтримку Україні. Значна частина обох фільмів присвячена обороні Маріуполя та подіям на “Азовсталі”.
- Цикл із трьох документальних фільмів “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі”, присвячених бойовим операціям за участі військовослужбовців ГУР МО у 2022 році, презентували сьогодні у медіацентрі Укрінформ.
- З 9 березня в кінотеатрах можна буде подивитися фільм “Будинок зі скалок” данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта. Стрічка про долі дітей, які перебувають у дитячому будинку в Лисичанську, змагатиметься за “Оскар” у номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”.
- 22 лютого Львівська національна опера до річниці повномасштабної війни виконає концерт-реквієм “Пам’яті нескорених”. У ньому візьме участь канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон, яка заснувала оркестр Ukrainian Freedom Orchestra, залучивши біженців, аби підтримати Україну.