Про це пише пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Книга розкриває кілька десятків історій оборонців Маріуполя, якими вони ділилися зі своїми рідними в листуваннях та телефонних дзвінках, захищаючи місто 86 пекельних днів. Фрагменти листувань та спогадів родин авторка доповнила власними віршами та ілюстраціями митців, чиї роботи присвячені героям. Унікальності виданню додають QR-коди з відео з приватних архівів бійців.

Зазначено, що кошти, зібрані від продажів, підуть, зокрема, у Фонд Асоціації родин захисників “Азовсталі” та будуть спрямовані на підтримку сімей, які втратили своїх героїв під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, що 6-7 лютого у Парижі проходили заходи з нагоди презентації документального фільму відомого французького письменника та філософа Бернара-Анрі Леві під назвою “Слава Україні”. Це продовження кінострічки “Чому Україна?”, яку письменник презентував після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це ода мужній громадськості та Збройним силам України, а також заклик до дій для Заходу продовжувати надавати підтримку Україні. Значна частина обох фільмів присвячена обороні Маріуполя та подіям на “Азовсталі”.