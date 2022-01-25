Про це повідомили міністр оборони України Олексій Рєзніков та Посольство США у Києві у Twitter.
“Javelins у Києві! Новий вантаж військової допомоги – пускові установки та ракети загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром чекаємо на прибуття 4-го з великої зграї птахів. Дякуємо нашому стратегічному партнеру”, – написав Резніков.
Своєю чергою, у Посольстві США у Києві також зазначили, що 25 січня до Києва прибув третій вантаж із безпековою допомогою. При цьому наголосили, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну.
“300 Javelins. 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України. Сьогодні ввечері до аеропорту Бориспіль у Києві прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Байденом. Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку”, – йдеться у повідомленні.
Це вже третя партія військової допомоги Україні, котру президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.
Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- Відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- При цьому Канада розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.