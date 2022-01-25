До України 25 січня прибув новий військовий вантаж із ракетами Javelin від Сполучених Штатів Америки на суму $200 мільйонів. Незабаром Україна отримає ще один вантаж із допомогою від США.

Про це повідомили міністр оборони України Олексій Рєзніков та Посольство США у Києві у Twitter.

“Javelins у Києві! Новий вантаж військової допомоги – пускові установки та ракети загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром чекаємо на прибуття 4-го з великої зграї птахів. Дякуємо нашому стратегічному партнеру”, – написав Резніков.

Своєю чергою, у Посольстві США у Києві також зазначили, що 25 січня до Києва прибув третій вантаж із безпековою допомогою. При цьому наголосили, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну.

“300 Javelins. 79 тонн безпекової допомоги для Збройних Сил України. Сьогодні ввечері до аеропорту Бориспіль у Києві прибула третя партія з пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів, ухваленого президентом Байденом. Сполучені Штати підтримують Україну, і ми продовжуватимемо надавати Україні необхідну підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Це вже третя партія військової допомоги Україні, котру президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів.

Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.

Довідка. Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році, успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.