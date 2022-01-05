Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 26,97 грн/л та дизпального — 23,82 грн/л, на підставі яких розраховується гранична вартість реалізації пального на роздрібних АЗС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензинів не повинна перевищувати 31,97 грн/л, дизельного пального — 30,82 грн/л.

У порівнянні з останньою декадою грудня 2021 року середня ціна на бензин підвищилась на 1 грн/л, на дизельне пальне — на 0,66 грн/л.

Довідка. З травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення. Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК “Нафтогаз України”. Компанія подає розрахунки до Міністерства економіки тричі на місяць. Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень на ДП.