Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.

Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його інформацією, Росія здійняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить по Україні понад 30 ракет.

“Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО. Так, були вибухи, зокрема у Вінницькій області”, – зазначив він.

Юрій Ігнат додав, що найбільшу увагу окупанти надають центральним регіонам України і саме туди будуть спрямовані ракети.

За попередніми даними, РФ випустила по території України ракети Х-101 та Х-505. Даних про запуск крилатих ракет з моря поки що немає.

Також Ігнат зауважив, що на даний час не було запусків дронів.

“Поки що теж інформації про дрони немає. Але зазвичай ми знаємо, що дрони вони використовують у нічний час, щоб як можна більше їх пролетіло непоміченими”, – наголосив він.