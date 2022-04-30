Про це він повідомив у Facebook.
За його словами будівництво тривало 5 років, а робота над реалізацією проєкту зайняла майже 10 років. Довгоочікуване відкриття торік стало подією навіть не національного, а світового масштабу. Завдяки цьому Одеса вийшла на новий рівень розвитку як з погляду інфраструктури, так і туризму.
“Завдяки новій смузі ми чекали колосального припливу туристів з усього світу, а натомість отримали сьогодні ракетний удар”, — написав Труханов.
Водночас він запевнив, що Одеса – це не те місто, яке здається перед труднощами. Смуга обов’язково буде відновлена після перемоги, а до міста приїде ще більше туристів.
- Нагадаємо, що 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.
- Варто зазначити, що в Одесі запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
- Раніше російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.