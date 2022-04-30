Сьогодні російські ракети зруйнували злітну смугу Одеського аеропорту. Мер Геннадій Труханов зреагував на інцидент, зазначивши, що замість туристів з усього світу місто отримало ракетний удар.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами будівництво тривало 5 років, а робота над реалізацією проєкту зайняла майже 10 років. Довгоочікуване відкриття торік стало подією навіть не національного, а світового масштабу. Завдяки цьому Одеса вийшла на новий рівень розвитку як з погляду інфраструктури, так і туризму.

“Завдяки новій смузі ми чекали колосального припливу туристів з усього світу, а натомість отримали сьогодні ракетний удар”, — написав Труханов.

Водночас він запевнив, що Одеса – це не те місто, яке здається перед труднощами. Смуга обов’язково буде відновлена після перемоги, а до міста приїде ще більше туристів.