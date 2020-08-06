Таку думку вона висловила в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Так, відповідаючи на запитання, хто для партії “Голос” “більший політичний ворог – Зеленський чи Порошенко”, Рудик заявила: “Порошенко”.

На уточнююче запитання, чому так, вона відповіла наступним чином: “Тому що Зеленський не намагається нас так сильно “обійняти”, як “Європейська Солідарність”. Ну, тобто показати – так це ж просто наша частина”.

При цьому Рудик відзначила, що є моменти, стосовно яких “Голос” може “працювати разом” із “Європейською Солідарністю” Петра Порошенка у Верховній Раді.

“Ми (з Порошенком і “ЄС”, – ред.) розмовляли про те, що, звичайно, є якісь моменти, в яких опозиційні сили повинні працювати разом… Є речі, в яких ми можемо працювати разом – питання Росії, питання війни, питання наїздів на українську мову. Абсолютно точно у нас тут позиція дуже схожа. Питання корупції – тут ми зразу оп і розходимося, питання Авакова – ми зразу оп і розходимося”, – повідомила вона.

Очільниця “Голосу” також висловила невдоволення, що на мітингу на підтримку української мови під стінами Парламенту використовувалася партійна символіка (мова, зокрема, йде про символіку “Євросолідарності”).

“Якщо ми, наприклад, про щось домовляємося, що всі виходять за мову без прапорів партійних, ти приходиш – там є чиїсь партійні прапори. Це красиво? Ні. Я б виходила з прапором України і писала у Facebook, хто за що виходить… Прийшли прапори конкретної партії, ми такі пожали плечами і подумали: “Ну, добре, рєбята, з вами домовлятися, як всєгда”, – зазначила Рудик.

У відповідь на фразу журналіста про те, що “Євросолідарність” “поїдає” виборців “Голосу” в західних регіонах, вона висловила думку, що “ЄС” там веде на вибори “бандитів і кар’єристів”.

“Можу з тобою довго сперечатися. Подивися в списки, кого “ЄС” веде на Заході: це якісь бандити і кар’єристи. І саме у нашого електорату є очі, щоб побачити і вуха, щоб почути”, – вважає Рудик.