Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначила, що сподівається легко перенесли хворобу.

“Наразі я борюся з хворобою. Не як міністр, а як пацієнт, у якого позитивний результат на COVID-19”, – написала Думбревяну.

Вона також зазначила, що слідує порадам лікарів і подякувала колегам з медичної системи.

“Важко, як морально, так і фізично, але я дотримуюся приписів лікарів, і сподіваюся, що пройду через це”, – написала міністр.