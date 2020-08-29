Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Міністр зазначила, що сподівається легко перенесли хворобу.
“Наразі я борюся з хворобою. Не як міністр, а як пацієнт, у якого позитивний результат на COVID-19”, – написала Думбревяну.
Вона також зазначила, що слідує порадам лікарів і подякувала колегам з медичної системи.
“Важко, як морально, так і фізично, але я дотримуюся приписів лікарів, і сподіваюся, що пройду через це”, – написала міністр.
- Керівник Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш захворів на коронавірус і тепер на самоізоляції.