Глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що отримала "пропозицію" від народного депутата обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному, після чого вона звернулася до генпрокурора і до Вищої ради правосуддя.

Про це вона сказала в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

Так, відповідаючи на запитання про те, чи зверталися за два роки роботи суду до неї особисто як до голови суду з проханням сприяти в розгляді справи для конкретного результату, Танасевич сказала: “До недавнього часу – ні, й так має бути”.

“Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження щодо ідентифікованої ним особи”, – сказала вона.

Танасевич наголосила, що після цього вона, “як того вимагає закон, негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя”.

Вона додала, що ВРП, розглянувши її повідомлення, ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради “для вжиття заходів щодо недопущення дій, які можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя”.

За даними співрозмовника видання LIGA.net мова йде про депутата Юрія Камельчука з фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді. За словами співрозмовника, він пропонував обрати конкретний запобіжний захід для підприємця, який є фігурантом у справі підозрюваного у хабарі екс-глави Чернівецької облради Івана Мунтяна.