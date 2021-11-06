45-й американський президент Джо Байден скерував до Москви (Російська Федерація) директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білла Бернса. Він має попередити російський уряд, що США уважно стежать за скупченням військ РФ біля українського кордону.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В адміністрації Байдена по-різному оцінили мотиви Росії щодо накопичення військ біля українського державного кордону. Частково є позиція про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, тоді як розглядається думка, що Кремль таким чином намагається залякати Київ.

Після візиту до Кремля Бернс провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським стосовно “брязкання зброєю” з боку Росії.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив з цього приводу, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер. Він додав, що масштаб та кількість російських військових сил та техніки – незвичні.

“Ми продовжуємо уважно стежити за цим, і, як я казав раніше, будь-які спроби ескалації чи агресивні дії Росії можуть викликати серйозну стурбованість у США”, – пояснив речник Міноборони США.

У виданні зазначили, що “Україна применшує значення ідеї про те, що Росія збільшує військову присутність біля державного кордону”. Однак президент Байден проти будь-якої ескалації, тому й скерував Бернса до Москви.

“Було б неправильно не розглядати можливість повномасштабного вторгнення РФ на територію України”, – пояснив один з американських інсайдерів виданню.

На думку чиновників Державного департаменту США, “це, безсумнівно, безпрецедентне збільшення військових сил, і якщо Росія захоче потрапити на територію України, у них є можливості та здатність перемогти українські сили… При такому масштабному скупченні військ Путін міг віддати указ щодо вторгнення в будь-який час, і попередження було б замало”.

Як сповіщалося, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною.

“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав він.

Водночас він сказав, що не коментуватиме наміри Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною, – ред.)”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, Кірбі сказав, що “йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.

Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.

“Ви подивіться, в якій ситуації ми опинилися. Ми кажемо, що американці брешуть, а росіяни кажуть правду. Це шок!”, – сказав він.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Запад-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.