Голова Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вільярроя пішов у відставку після того, як скористався службовим становищем і вакцинувався проти COVID-19 позачергово.

Про це повідомляє El Pais.

Скандал розгорівся після появи інформації про те, що іспанські військові і політичні діячі отримали щеплення проти COVID-19, імовірно призначені для медичних працівників і людей в будинках престарілих.

“Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вільярройя сьогодні подав міністру оборони заяву про відставку”, – йдеться в заяві ВС Іспанії.

За словами 63-річного генерала, він ніколи не намагався скористатися невиправданими привілеями.

Його відставку прийняла міністр оборони Маргарита Роблес.

Звільнення Вільярройя відбулося всього через день після того, як міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який відповідав за зв’язок з цивільної гвардією, який також вакцинувалася позачергово.

У звіті звинувачуються і кілька інших співробітників оборони в неправомірному отриманні вакцини. Роблес попередила, що за цим можуть послідувати нові відставки.

Крім того, через позачергову вакцинації у відставку подали деякі політики, в тому числі і Мануель Вильегас, радник з питань охорони здоров’я в південно-східному регіоні Мерсі.

Проте Хав’єр Геррерон, радник з питань охорони здоров’я іспанського північноафриканської анклаву Сеута, відмовився піти у відставку, заявивши, що не порушував ніяких протоколів.

“Я не хотів, щоб мені робили щеплення”, – сказав він, додавши, що “не любить вакцини”.

Іспанія сильно постраждала від пандемії – на сьогоднішній день там зареєстровано 55 441 смертей від COVID-19 з майже 2,5 мільйона випадків захворювання.