Про це він написав у Facebook.

Дихне зазначив, що він хворіє вже дев’ятий день. Тиждень він був в Олександрівській лікарні.

“Зустрічаю свій день народження на самоті на самоізоляції. Сьогодні дев’ятий день моєї маленької особистої боротьби з COVID-19, з яких майже тиждень провів в Олександрівській лікарні. Вірус повівся зі мною підступніше, ніж з більшістю людей в моєму оточенні, хто переніс його безсимптомно або з мінімальними симптомами. Погано мені стало дуже різко”, – написав Дихне.

За його словами, висока температура трималася кілька днів і “не опускалася до нормальної” без медичної допомоги.

“Прилетівши з Харкова 3 жовтня, я зробив тест прямо в аеропорту в лабораторії IMMD, і вже через шість годин отримав позитивний тест. У принципі, тест потрібен був тільки для “заспокоєння совісті”. Про те, що у мене “саме те”, я вже знав, тому що переплутати цей стан неможливо, якщо уважно до себе прислухатися”, – пояснив голова МАУ.

Також він розповів, що його виписали з Олександрівської лікарні, коли стан стабілізували. За його словами, коли стало краще – було “соромно там знаходитися”.

“Відчуття, що займаєш чиєсь місце, причому того, кому потрібніше, не покидало мене. Згодилися з лікуючим лікарем на те, що лікування я продовжу вдома, на самоізоляції”, – зазначив Дихне.

Він також зазначив, що не заразив нікого з близьких і ТОП-менеджерів компанії.

Дихне дав кілька порад про те, як “розпізнати” коронавірус і що робити в разі зараження.