Відео з Лавровим у цій самій масці опублікувала пресслужба МЗС РФ в своєму акаунті в TikTok.
У понеділок, 22 березня, в TikTok-акаунті @midrussia з’явилося відео, у якому Лавров, який за день до того відсвяткував 71-й день народження, хизується новою маскою — подарунком від журналістів.
“Журналісти пулу подарували С.В.Лаврову маску. І маска, і напис міністрові якраз”, — йдеться в дописі.
На відео можна побачити міністра, який перебуває із офіційним візитом в Китаї, у чорній тканинній масці з написом “FCKNG QRNTN”.
@midrussiaЖурналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору♬ original sound – МИД России
Примітно, що на інших фото Лаврова можна побачити у тому ж одязі, але без маски, або ж в іншому костюмі та звичайній медичній масці. Кадри з “FCKNG QRNTN” зроблені під час подорожі річкою на зустріч з головою МЗС Китаю Ван Ї.
- Раніше Лаврову під час його візиту до Боснії й Герцеговини подарували 300-річну позолочену ікону, яка була вивезена з Луганська.