Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час робочого візиту до Китая з'явився на публіці в масці з непристойним написом.

Відео з Лавровим у цій самій масці опублікувала пресслужба МЗС РФ в своєму акаунті в TikTok.

У понеділок, 22 березня, в TikTok-акаунті @midrussia з’явилося відео, у якому Лавров, який за день до того відсвяткував 71-й день народження, хизується новою маскою — подарунком від журналістів.

“Журналісти пулу подарували С.В.Лаврову маску. І маска, і напис міністрові якраз”, — йдеться в дописі.

На відео можна побачити міністра, який перебуває із офіційним візитом в Китаї, у чорній тканинній масці з написом “FCKNG QRNTN”.

Примітно, що на інших фото Лаврова можна побачити у тому ж одязі, але без маски, або ж в іншому костюмі та звичайній медичній масці. Кадри з “FCKNG QRNTN” зроблені під час подорожі річкою на зустріч з головою МЗС Китаю Ван Ї.