Очільник Нацполіції розповів, як будуть перевіряти COVID-сертифікати

Про це очільник Нацполіціі Ігор Клименко написав в своїй колонці для агентства “Інтерфакс-Україна“.
“Якщо ж таки повний локдаун трапиться знову, для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Саме через це багатьом так хочеться мати внутрішній сертифікат вакцинації“, – зазначив він.
Але, за словами Клименка, кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документу. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі.
“Спільно з Мінцифрою ми розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з “Дії” або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться“, – додав він.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.
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