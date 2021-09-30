ЗеПорушення

53

Всього порушень

58

Днів без порушень
10:42 Очільник Нацполіції розповів, як будуть перевіряти COVID-сертифікати
10:03 Концерт до 30-річчя Незалежності обійшовся платникам податків у 64 млн грн
10:00 На Гаваях почалося виверження одного з найактивніших вулканів на Землі, – фото
09:28 У Києві з 1 жовтня обмежать рух транспорту мостом Метро
08:59 Дослідники виявили злам Apple Pay і безконтактної картки Visa
07:44 На Заході дощитиме: якою буде погода в Україні 30 вересня
07:23 30 вересня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
02:06 12 жовтня G20 проведе саміт стосовно ситуації в Афганістані
01:30 Білий дім відклав обов’язкову вакцинацію працівників великих компаній
01:10 МВС створило підрозділ “захисту бізнесу”. Його очолив Геращенко
00:53 У США оголосили 23 види тварин такими, що вимерли
00:29 Литва та Латвія розпочали будівництво бар’єра на кордоні з Білоруссю

29 вересня

23:57 У США закликали вагітних жінок зробити щеплення проти коронавірусу
23:34 До книги рекордів Гіннеса потрапила собака з найдовшими вухами
23:30 США не надали дозволу на посадку літака з Кабула з евакуйованими громадянами на борту
22:15 Каньє Вест випустив оновлену версію альбому «Donda»
22:09 YouTube блокуватиме відео з фейками про вакцини 
21:12 Представник Пентагону заявив, що Трамп не збирався нападати на Китай
20:49 Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети Hwasong-8
20:28 «Талібан» вимагає від США припинити запуск безпілотників над Афганістаном
19:23 З компанії United Airlines можуть звільнити майже 600 невакцинованих працівників
18:59 «Баварія» – «Динамо»: де дивитися матч Ліги чемпіонів
18:58 У Франції не допустили до роботи 3000 невакцинованих медпрацівників
18:28 Уряд змінив умови прискореної реєстрації ліків й вакцин для екстреного застосування
18:26 Netflix придбав компанію з розробки відеоігор
18:03 Суд вкотре визнав незаконним повернення імені Жукова харківському проспекту. Міськрада готує скаргу
Партнерський матеріал
17:41 Як вибрати гітару для перших виступів: особливості та поради
17:30 СБУ виявила, що Семенченко справді створив ПВК в Україні
17:25 Штучний інтелект виявив, що картина Рубенса «Самсон та Даліла» є копією
17:18 Кабмін пропонує змінити квартальну податкову звітність на місячну: деталі

Очільник Нацполіції розповів, як будуть перевіряти COVID-сертифікати

Під час можливого локдауна в Україні компетентні органи будуть перевіряти COVID-сертифікати громадян в “Дії“ або сканувати паперові документи за допомогою спеціального програмного забезпечення, розробленого Національною поліцією і Міністерством цифрової трансформації.

Четвер, 30 вересня 2021, 10:42

Про це очільник Нацполіціі Ігор Клименко написав в своїй колонці для агентства “Інтерфакс-Україна“.

“Якщо ж таки повний локдаун трапиться знову, для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Саме через це багатьом так хочеться мати внутрішній сертифікат вакцинації“, – зазначив він.

Але, за словами Клименка, кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документу. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі.

“Спільно з Мінцифрою ми розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з “Дії” або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться“, – додав він.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: COVID-вакцина, Ігор Клименко, МОЗ України

Читати #Букви у Telegram і у Facebook