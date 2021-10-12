Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Серед країн, які відвідає Остін – Румунія, Грузія та Україна.

“Міністр та його команда готуватимуться до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть в Грузії, Румунії та Україні. Остання зупинка буде в Брюсселі, де відбудеться зустріч з союзниками та партнерами під час наради міністрів оборони країн НАТО”, – повідомив Кірбі.