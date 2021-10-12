Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
Серед країн, які відвідає Остін – Румунія, Грузія та Україна.
“Міністр та його команда готуватимуться до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть в Грузії, Румунії та Україні. Остання зупинка буде в Брюсселі, де відбудеться зустріч з союзниками та партнерами під час наради міністрів оборони країн НАТО”, – повідомив Кірбі.
- На початку вересня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. На початку зустрічі Джо Байден особисто виявив бажання відвідати Україну.
- Після цього Зеленський розповів, що забув обговорити візит президента Сполучених Штатів у відповідь до України.