Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Коваль пише, що ускладнень, викликаних інфекцією, у нього немає. Протягом двох тижнів він перебуватиме на самоізоляції.
“Друзі, на жаль, COVID-19 добрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає. Впродовж двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн режимі”, – написав він.
- Раніше повідомлялося, що у міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського виявили коронавірус COVID-19.
- За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19: з них дітей – 350, медпрацівників – 321.