Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Коваль пише, що ускладнень, викликаних інфекцією, у нього немає. Протягом двох тижнів він перебуватиме на самоізоляції.

“Друзі, на жаль, COVID-19 добрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає. Впродовж двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн режимі”, – написав він.