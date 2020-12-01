Про це повідомили джерела #Букв.

За словами співрозмовників, його кандидатуру пролобіював голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Сьогодні Гусєв написав пост у Facebook, де ані підтвердив, ані спростував чутки. Проте він зазначив, що призначення залежить від волі президента.

Раніше Гусєва також розглядали як кандидата на посаду міністра оборони, але нинішній голова відомства має добрі стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Гусєв очолює Херсонську область з 2019 року. До цього працював у Міноборони та Нацагентстві інвестицій та управління нацпроєктами під керівництвом Владислава Каськіва.