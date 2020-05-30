Очільником ГУ Національної поліції у Вінницькій області може стати Іван Іщенко, який під час сутичок, що відбулися у місті Одеса 2 травня 2014 року, підтримував проросійських громадян.

Про це у Facebook написав волонтер та активіст Роман Сініцин.

“Знайомтесь Іван Іщенко. В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як керівника місцевої поліції (ГУНП області). Замість звільненого вчора Педоса. 2 травня 2014 року в Одесі – Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів”, – йдеться в повідомленні.

Сініцин опублікував також скріншот з відео з Іщенко і сепаратистами, які стріляють в натовп.

“Доказів насправді більше, але цей чорт не у в’язниці і не втік в Придністров’я. Більш того, Іщенко стрімко ріс кар’єрною мусорською драбиною при главмусорі одещини Головіну. Остання посада – начальник УПД (Управління превентивної діяльності) ГУНП в Одеській області. З найбільших “тєм” Іщенка – риба-браконьєри по області, долі в перевезеннях, долі в незаконній торгівлі. Ще Іщенко давав наказ місцевому беркуту жорстко пакувати одеську ультру за банер “Кремль, покайся” і назви українських суден, захоплених країною-терористом: “Бердянськ, Нікополь, Яни Капу” і піро-шоу на секторі. Це було два роки тому. Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини”, – зазначив активіст.

Наразі #Букви намагаються отримати коментар щодо цієї інформації від Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося раніше, в Броварах 29 травня вранці сталася масштабна перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.