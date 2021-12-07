Про це повідомляє американське видання The Information.

Інтерв’ю та внутрішні документи Apple дають змогу побачити, як компанія пішла на поступки Пекіну та отримала ключові юридичні винятки. Тім Кук підписав угоду з китайськими чиновниками, вартість якої оцінюється приблизно у 275 мільярдів доларів, щоб захиститися від загроз, які могли б перешкодити її пристроям і сервісам у країні.

Документ з угодою був підписаний таємно, ймовірно під час візиту Тіма Кука до Китаю.

Зазначені вище обставини і є однією з причин того, що iPhone від Apple нещодавно вперше за шість років став найбільш продаваним смартфоном у Китаї, другому за величиною ринку після США.