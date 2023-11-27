Один із лідерів партії «Демократична сокира», військовий Юрій Гудименко звернуся до Служби безпеки України через заяви народної депутатки від партії «Слуга народу» Мар’яни Безуглої. Вона закликала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку.

Про це Гудименко повідомив у Facebook.

У його заяві йдеться, що допис Безуглої «становить загрозу національній безпеці України та може використовуватися російською пропагандою для поширення російських наративів серед міжнародних партнерів».

«Крім того, що викликає окреме занепокоєння, Марʼяна Безугла є заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та могла отримати вказані вище відомості виключно в ході своїх службових обовʼязків», — наголосив Гудименко.

За його словами, опубліковані Безуглою відомості можна віднести до категорії державної таємниці.

«Вважаю, що оприлюднення таких відомостей, а саме що: “Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць” та “Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада?” містить склад злочину, передбачений статтею », — зазначив військовий.

Він додав, що якщо Марʼяна Безугла усвідомлює свої дії та розуміє, які наслідки можуть мати її публікації, то її дії, на думку Гудименка, також підпадають під ознаку Кримінального кодексу України.

«Проте, цілком ймовірно, Марʼяна Безугла не усвідомлює своїх висловлювань, наслідків та не знає, що говорить, тоді вона вчиняє злочин, передбачений ст. », — йдеться в його заяві.

Тож Гудименко попросив СБУ прийняти його заяву про вчинення злочину та зареєструвати її в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також розпочати розслідування за вчинення злочину, передбаченого ст. 328 або ст. 259 Кримінального кодексу України.