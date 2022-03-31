Про це повідомляє Figaro.
Причиною звільнення є те, що Відо та його підлеглі не змогли забезпечити Єлісейський палац точною інформацією про наміри РФ. Так, на відміну від своїх американських і британських колег, французькі розвідники розглядали російське вторгнення як серйозну загрозу.
За даними видання, інформація про звільнення Відо через “недосконалій фаховий рівень” у Франції обговорюється вже протягом кількох днів. Однак спочатку зазначалося, що його переведуть на іншу посаду, чого не буде.
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