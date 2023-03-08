Очільник керівної партії Грузії заявив, що російсько-українська війна є наслідком Революції Гідності

Глава керівної партії Грузії - "Грузинська мрія" - Іраклій Кобахідзе, коментуючи протести у Тбілісі згадав про Майдан у Києві зазначивши, що саме він призвів до вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє видання Новини Грузії.

Кобахідзе зреагував на слова євродепутатки Віоли фон Крамон, яка заявила, що розгін протестуючих у Грузії 7 березня нагадав їй Майдан в Україні 2013-2014 років.

На це грузинський політик заявив, що Майдан приніс Україні втрату Криму, більшу частину Луганщини та Донеччини та, “як продовження всього” – війну.

На думку Кобахідзе, такого ж результату прагнуть досягти “радикали у Грузії”.

“Щодо порівнянь з Майданом, по-перше, я вам скажу, що у тюрмі перебуває грузинський Янукович, і звати його Михайло Саакашвілі… Ми будемо діяти не за повісткою радикалів, повісткою Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства”, – сказав він.

Кобахідзе додав, що його політична сила несе правду, яка потрібна суспільству, звинувативши опозицію у тому, що вона заплутала всіх щодо законопроєкту про “іноагентів”.

Він додав, що заяви про те, що цей закон погано впливатиме на відносини Грузії та Європейського Союзу – спекуляції.

“Повторю ще раз, кампанія, пов’язана зі взаємозв’язком між цим законопроєктом та статусом кандидата (на членство у ЄС) несе спекулятивний характер”.

За його словами, після ухвалення законопроєкту у першому читанні вони очікуватимуть висновків Венеційської комісії, на що піде не менше трьох місяців.

Щодо протестуючих, то, за його словами, всі, хто порушив закон повинні понести покарання відповідно до законів.

Окрім цього, він заявив, що революція у Грузії 2003 року була “революцією іноагентів”. внаслідок якої крана опинилась у “дев’яти антиєвропейських роках”.

Що відомо про ситуацію у Грузії?

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Законопроєкт підтримали 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

Проєкт закону про “іноагентів” мали обговорити 9 березня, тому зміна рішення стала несподіванкою для усіх сил, зокрема й для опозиції.

6 березня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії обговорили законопроєкти про “іноагентів”. На засіданні сталася бійка. Деяких опозиціонерів силою вивели із зали засідань комітету.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що використає своє право і накладе вето на закон. Одначе, правляча партія, ймовірно, зможе його подолати.

Своєю чергою, представники грузинської опозиції, журналісти, країни ЄС та США зауважують, що грузинська влада намагається запозичити досвід РФ, створюючи репресивний механізм.

У Брюсселі наголосили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз.

У Посольстві США у Тбілісі зазначили, що дотримання цих законів нашкодить відносинам Грузії з її стратегічними партнерами.

Невдоволення законопроєктом вислови і громадяни Грузії, які увечері 7 березня зібрались під будівлею грузинського парламенту на мирний протест, який перетворився на сутички з правоохоронцями. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Поліціянти використовували проти учасників протесту сльозогінний газ та водомети.

У ході сутичок учасники акції під стінами парламенту Грузії знесли металеву загорожу під законодавчим органом з боку проспекту Руставелі.

Згодом спецпризначенці Грузії знову почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися під стінами парламенту проти закону про “іноагентів”. Силовики знову застосували сльозогінний газ та водомети.