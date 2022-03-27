Пасічника цитує російське пропагандистське видання РИА Новости.

“Референдум”, за словами очільника квазіреспубліки, може відбутися вже найближчим часом.

“Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право і висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде”, – заявив Пасічник.

Він назвав приєднання до РФ “кінцевою ціллю” так званої республіки та наголосив, що переважна більшість населення окупованої території прагне стати частиною Росії.

Леонід Пасічник при тому повторив тези російської пропаганди про те, що окупована частина Луганської області перебувала під постійними обстрілами з боку “українських націоналістів”, а підтримку жителі регіону отримували лише від Росії.

ОНОВЛЕНО 13:30

Голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками Леонід Калашніков висловив думку, що зараз невідповідний момент для проведення референдуму. “І навряд чи зараз треба займатися такими питаннями, коли вирішується доля на фронті”, – сказав він у відповідь на запит російського видання ТАСС.