Новопризначений міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко визначився з кандидатурою людини, яка замінить його на посаді головного державного санітарного лікаря.

Про це Ляшко розповів сьогодні під час зустрічі з журналістами. Про деталі, зокрема, повідомляють агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”, а також видання “РБК-Україна”.

Так, на посаді заступників міністра охорони здоров’я Ляшко залишить трьох людей, які працювали при Максимі Степанові (попередньому очільникові МОЗ). Це: Ірина Садов’як, Ірина Микичак і Ярослав Кучер.

“Перше: Ірина Садов’як залишається та працює 100 днів за певними індикаторами. Заступниця з регіональної політики Ірина Микичак куруватиме будівництво за проєктами зі Світовим банком. Третій заступник, який залишається, заступник міністра з цифрової трансформації Ярослав Кучер”, – зазначив Ляшко.

За його словами, вони залишатимуться на посадах протягом 100 днів і працюватимуть за визначеними індикаторами.

Після 100 днів за підсумками роботи прийматиметься рішення про подальшу роботу вказаних людей.

Ідуть з посад заступників – Світлана Шаталова та Ігор Іващенко.

Водночас на посаду заступника міністра – головного держсанлікаря пропонується кандидатура Ігоря Кузіна, який раніше працював в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я.

Також на посаду заступника міністра Ляшко подав кандидатуру Петра Ємця.

“На посаду головного державного санітарного лікаря – Ігоря Кузіна, який працював в.о. заступника голови ЦГЗ , я вважаю його кваліфікованим спеціалістом. Другий заступник, з економічного блоку – Петро Ємець: він пройшов у Міністерстві від посади головного спеціаліста до директора департаменту фінансово-економічного блоку”, – наголосив Ляшко.

Ці кандидатури тепер має затвердити Кабінет Міністрів України.

Ще одну кандидатуру на заступника міністра Ляшко подасть до уряду в понеділок.

Що відомо про ймовірного нового санлікаря?

Згідно з даними на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України, Ігор Кузін – лікар-епідеміолог, магістр із громадського здоров’я, магістр зі спеціальності “публічне управління та адміністрування”.

У 2007 році він закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького (спеціальність “медико-профілактична справа”).

У 2016 році Кузін закінчив Медичний університет “Проф. д-р Параскев Стоянов” (Варна, Болгарія) за магістерською програмою “Громадське здоров’я та управління у сфері охорони здоров’я”.

Крім того, Кузін пройшов дворічну Південно-Кавказьку програму підготовки з польової епідеміології та лабораторних досліджень у Грузії.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ він працює з березня 2017 року.

У грудні 2019 року Кузіна призначили виконувачем обов’язків генерального директора ЦГЗ. Після призначення постійного керівника Центру він став заступником генерального директора ЦГЗ.