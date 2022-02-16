Про це очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) розповів під час спеціального телемарафону до Дня єднання.
За даними Монастирського, практично всі повідомлення про “мінування” надходять із Росії, Білорусі або ж тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Міністр зауважив, що повідомлення про “мінування” різноманітних об’єктів – це один з елементів гібридної війни. Він додав, що лише за січень 2022 року повідомлень про неправдиві мінування було отримано більше, аніж за весь 2021 рік.
Водночас, зауважив Монастирський, 100% цих повідомлень не підтвердились.
“Ви повинні розуміти, що у руках агресора опинився такий елемент зброї. Потрібно бути готовими до того, що звичні режими роботи можуть бути порушені такими повідомленнями. Ми повинні навчитись жити з цими викликами”, – резюмував очільник МВС.
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