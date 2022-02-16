Міністр внутрішніх справ України Денис Монастрирський розповів, звідки надходить більшість повідомлень про неправдиві мінування українських шкіл, торгових центрів та інших об'єктів.

Про це очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) розповів під час спеціального телемарафону до Дня єднання.

За даними Монастирського, практично всі повідомлення про “мінування” надходять із Росії, Білорусі або ж тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Міністр зауважив, що повідомлення про “мінування” різноманітних об’єктів – це один з елементів гібридної війни. Він додав, що лише за січень 2022 року повідомлень про неправдиві мінування було отримано більше, аніж за весь 2021 рік.

Водночас, зауважив Монастирський, 100% цих повідомлень не підтвердились.