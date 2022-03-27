Цитує міністра американське видання CNN.
“Маріуполь – яскравий приклад військової облоги, а військові облоги – це жахливі війни, тому що мирне населення винищується, – сказав Жан-Ів Ле Дріан на міжнародній конференції Форуму в Досі.
Він наголосив, що місцеві жителі, ув’язнені в місті зараз, переживають жахливі страждання. Ігнорування цього накладе на всіх колективну провину трагедії.
“Ось чому потрібен принаймні одна, щоб цивільне населення змогло дихати”, — сказав він, додавши, що це те, над чим працював президент Франції Емманюель Макрон.
25 березня Макрон заявив у п’ятницю, що прагне провести більше переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями щодо ситуації в Україні та ініціативи допомогти людям залишити Маріуполь.
- #Букви продовжують цикл історій людей про війну. Цього разу – історія фітнес тренерки та моделі Анни Мирної, якій вдалося вирватися із заблокованого російськими військами Маріуполя.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що в геноциді українців у Маріуполі бере участь один з вбивць Бориса Нємцова.
- Також росіяни примусово вивезли від 20 до 30 тисяч українців з Маріуполя у РФ, а число загиблих уже значно перевищує попередню офіційну статистику.