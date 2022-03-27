Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у неділю, що буде "колективна провина", якщо нічого не буде зроблено для допомоги мирним жителям Маріуполя, українського міста, обложеного російськими військами.

Цитує міністра американське видання CNN.

“Маріуполь – яскравий приклад військової облоги, а військові облоги – це жахливі війни, тому що мирне населення винищується, – сказав Жан-Ів Ле Дріан на міжнародній конференції Форуму в Досі.

Він наголосив, що місцеві жителі, ув’язнені в місті зараз, переживають жахливі страждання. Ігнорування цього накладе на всіх колективну провину трагедії.

“Ось чому потрібен принаймні одна, щоб цивільне населення змогло дихати”, — сказав він, додавши, що це те, над чим працював президент Франції Емманюель Макрон.

25 березня Макрон заявив у п’ятницю, що прагне провести більше переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями щодо ситуації в Україні та ініціативи допомогти людям залишити Маріуполь.