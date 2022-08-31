Про це повідомляє Xinhua з посиланням на МЗС Ірану.
У заяві мовиться, що візит Абдоллахіана до Росії та зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим відбудеться на тлі “закликів урядів західних країн”, які начебто просили Тегеран посприяти врегулюванню російсько-української “кризи”.
“Міністр закордонних справ Ірану заявив, що основна мета його подорожі до Москви — допомогти вирішити кризу в Україні”, — йдеться в повідомленні.
Окрім України міністри закордонних справ Ірану та Росії також обговорять свої двосторонні відносини та питання Афганістану.
Візит заплановано на середу, 31 серпня.
- В Ірані готові замінити для Європи російську нафту, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.
- Розвідники вважають, що Іран передав безпілотні літальні апарати Росії, попри попередження Сполучених Штатів не робити цього.