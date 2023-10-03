Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві "важливою", а свою відсутність на ній прокоментував так: "На це є багато причин, зокрема і стан здоров'я".

“Але перш за все це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього”, – підкреслив він.