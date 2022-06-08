Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.
Чавушоглу під час спільної пресконференції з російським колегою Сергієм Лавровим наголосив, що є нове підґрунтя для переговорів між РФ та Україною задля припинення вогню та вивезення зерна.
За словами міністра, зупинка експорту зернових є одним із негативних наслідків війни, тому необхідно розробити план дій. Наразі обговорюється відповідний механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини.
“Потрібно, щоби російська та українська сторони дали згоду. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання”, — зазначив очільник МЗС.
Водночас він заявив, що РФ та Україна є виробниками третини від загального світового об’єму зернових.
Міністр зауважив, що потрібно не лише розробити план, а й забезпечити технічну підтримання, щоби він працював на практиці.
На думку Лаврова, Україна та Захід нібито перетворюють проблему вивезення зерна на всесвітню катастрофу, а частка українських зернових на світовому ринку начебто складає лише 1 %. Голова російського МЗС зазначив, що для вивезення зерна Україна має розмінувати проходи, і якщо вона готова це зробити, то РФ нібито може гарантувати, що не скористається коридорами для нападу на державу.
- Раніше Туреччина повідомила, що план ООН щодо деблокування суден з Українським зерном є розумним.
- Також раніше стало відомо, призначений окупантами так званий “голова” Запорізької ОВА Євген Балицький визнав, що РФ краде українське зерно.