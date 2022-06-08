Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про необхідність припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. Також він заявив про нове підґрунтя для перемовин між Москвою та Києвом, зокрема, задля вивезення зерна з України.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Чавушоглу під час спільної пресконференції з російським колегою Сергієм Лавровим наголосив, що є нове підґрунтя для переговорів між РФ та Україною задля припинення вогню та вивезення зерна.

За словами міністра, зупинка експорту зернових є одним із негативних наслідків війни, тому необхідно розробити план дій. Наразі обговорюється відповідний механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини.

“Потрібно, щоби російська та українська сторони дали згоду. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання”, — зазначив очільник МЗС.

Водночас він заявив, що РФ та Україна є виробниками третини від загального світового об’єму зернових.

Міністр зауважив, що потрібно не лише розробити план, а й забезпечити технічну підтримання, щоби він працював на практиці.

На думку Лаврова, Україна та Захід нібито перетворюють проблему вивезення зерна на всесвітню катастрофу, а частка українських зернових на світовому ринку начебто складає лише 1 %. Голова російського МЗС зазначив, що для вивезення зерна Україна має розмінувати проходи, і якщо вона готова це зробити, то РФ нібито може гарантувати, що не скористається коридорами для нападу на державу.