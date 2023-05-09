Очільник МЗС Великої Британії прибув до США, щоб обговорити підтримку України

Про це інформує пресслужба МЗС Великої Британії.
Повідомляється, що під час зустрічі з Блінкеном очільник відомства Клеверлі наголосив на важливості постійного єдиного міжнародного фронту, який допоможе забезпечити Україні перемогу у війні з Росією.
“Протягом більше ніж століття Велика Британія і США були партнерами першої інстанції, головною метою якої було відстоювання свободи та демократії. Можливо це захист наших друзів в Україні або ж сприяння трансатлантичному процвітанню через наші інвестиційні відносини на суму $1 трлн, стосунки між Великою Британією і США продовжують покращувати життя наших людей і всього світу», – йдеться у повідомленні.
Також в МЗС Великої Британії відзначили, що зусилля країни спрямовані на перемогу України.
Варто додати, що. сьогодні, 9 травня, Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакета допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.
Пакет допомоги спрямовано на посилення протиповітряної оборони України та забезпечення потреб Збройних сил в артилерійських боєприпасах. Він надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Крім того, в Міноборони США зазначили, що будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Водночас, за інформацією ЗМІ, Велика Британія, схоже, готова передати Україні ракети великої дальності, які вже довгий час відмовляються передати в адміністрації президента США Джо Байдена.
- 3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів США.
- До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.