Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії у Facebook.
У своєму дописі росіянина назвали “великим другом України” та “шанувальником Одеси”.
“Голова правління ПрАТ “Одеська кіностудія” зустрівся з великим другом України та шанувальником Одеси, поетом, письменником, літературознавцем і журналістом Дмитром Биковим”, — йдеться в повідомленні.
Раніше про, ймовірний, візит Бикова в Київ розповів український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. За його словами, не так давно Биков заявляв: “доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною. Окупація України СРСР був найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами, та вимагав відкривати в нас російськомовні школи”.
ДОВІДКА. Дмитро Биков — російський поет, письменник, літературознавець і журналіст, професор літератури російського Державного інституту міжнародних відносин, викладач, а також біограф російських поетів Бориса Пастернака та Булата Окуджави. Попри досить компліментарну русофільну риторику в минулому, з початком російсько-української війни у 2014 році він кардинально змінив її на критику політики Кремля.
- Нагадаємо, що Биков імовірно відвідав Київ. Ця чутка викликала різку реакцію в деяких українців, які не можуть забути і пробачити йому його імперської риторики у творчості та заявах.
- Також в Україні створять “білий список” артистів з Росії, котрі засуджують вторгнення та підтримують суверенітет нашої держави. До переліку можуть увійти російські виконавці, які не входять до переліку осіб так званого “чорного списку”.