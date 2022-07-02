Голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов зустрівся з російським поетом, журналістом та "опозиціонером" Дмитром Биковим, щоб обговорити можливу співпрацю та майбутні "творчі проєкти".

Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії у Facebook.

У своєму дописі росіянина назвали “великим другом України” та “шанувальником Одеси”.

“Голова правління ПрАТ “Одеська кіностудія” зустрівся з великим другом України та шанувальником Одеси, поетом, письменником, літературознавцем і журналістом Дмитром Биковим”, — йдеться в повідомленні.

Раніше про, ймовірний, візит Бикова в Київ розповів український активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. За його словами, не так давно Биков заявляв: “доля Одеси поза російським контекстом буде жалюгідною. Окупація України СРСР був найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами, та вимагав відкривати в нас російськомовні школи”.

ДОВІДКА. Дмитро Биков — російський поет, письменник, літературознавець і журналіст, професор літератури російського Державного інституту міжнародних відносин, викладач, а також біограф російських поетів Бориса Пастернака та Булата Окуджави. Попри досить компліментарну русофільну риторику в минулому, з початком російсько-української війни у 2014 році він кардинально змінив її на критику політики Кремля.