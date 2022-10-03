Про це повідомило CNN.

Голова Пентагону наголосив, що Штати постачають Україні дуже ефективне на полі бою озброєння. Нині не планують відправляти ракети ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

“Мова йде про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте всі наявні речі, щоб були ефекти на полі бою, які потім можуть створювати можливості”, – сказав Остін.

За його словами, українські захисники отримали високоточні боєприпаси GMLRS до реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони забезпечують необхідну вогневу потужність і дальність дії до 80 км. Голова Пентагону додав, що така дальність здатна вражати переважну більшість російських цілей.

Він наголосив, що Збройні сили України використовують HIMARS належним чином. Захисники здійснюють атаки на матеріально-технічні склади, командування і контроль, що забирає значний потенціал у російських окупантів.