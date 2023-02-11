Сьогодні, 11 лютого, прикордонна делегація з Латвії відвідала аеропорт "Гостомель", Ірпінь та ділянку Чернігівського загону.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Відтак у межах робочої поїздки в столицю України начальник Державної прикордонної охорони Латвійської Республіки Гунтіс Пуятс побував також в аеропорту “Гостомель”, в Ірпені та на позиціях одного з прикордонних підрозділів Чернігівського загону, який під обстрілами охороняє кордон з РФ.

Латвійська делегація на власні очі змогла побачити наслідки російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, в межах візиту латвійські колеги передали прикордонникам 30 приладів нічного бачення. Найближчим часом планується передача генераторів та БПЛА.

Зазначимо, що у межах чергового пакету допомоги Латвія надасть Україні 185 одиниць медичного обладнання. Загальна сума підтримки складає майже 378 тисяч євро.

Відтак Україну забезпечать інфузійними помпами, апаратами ШВЛ та моніторами пацієнта. Допомогу скерують в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

За 2022 рік у медичній сфері Латвія допомога Україні на суму понад 2 мільйони євро. Країна надавала медичні прилади, літаки, машини швидкої медичної допомоги, ноші, мікроскопи, перев’язувальні матеріали, фольговані ковдри, а також лікування та психосоціальну підтримку.

Три лікарняні заклади приймають і лікують українських військових: Ризькій східній клінічній університетській клініці (RAKUS), Лікарня травматології та ортопедії, Національний реабілітаційний центр “Вайварі”. Торік там 130 поранених бійців отримали медичну допомогу.