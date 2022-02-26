Відповідний лист опублікував Сергій Дейненко на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що Білорусь фактично веде війну спільно з Росією.
Водночас з території Республіки Білорусь росіяни використовують для завдавання ударів по території України бойову авіацію, артилерію, балістичні ракети тощо.
Текст листа написаний російською мовою та закінчується словами: “Ми переможемо. Будьте ви прокляті, тварюки! Зі зневагою Сергій Дейнеко”.
- 26 лютого Франція арештувала вантажне судно під російським прапором через підозру в порушенні санкцій.
- Водночас у Миколаєві ухвалили рішення перейти до режиму кругової оборони через прорив 12 ворожих танків з боку Каховки.
- Також Міністерство оборони РФ не повідомило про жодну втрату внаслідок військового конфлікту в Україні. Про це свідчить огляд випусків російських новин.
- Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що українські війська вистояли й успішно відбивають атаки ворога. Також Київ та ключові міста навколо столиці контролюються Збройними Силами України.