У суботу, 26 лютого, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо, звинувативши Білорусь у війні з Росією проти України.

Відповідний лист опублікував Сергій Дейненко на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що Білорусь фактично веде війну спільно з Росією.

Водночас з території Республіки Білорусь росіяни використовують для завдавання ударів по території України бойову авіацію, артилерію, балістичні ракети тощо.

Текст листа написаний російською мовою та закінчується словами: “Ми переможемо. Будьте ви прокляті, тварюки! Зі зневагою Сергій Дейнеко”.