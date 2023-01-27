Про це сповіщає Sky News.

Учора, 26 січня, Сполучені Штати визнали ПВК “Вагнер”, яка воює на боці Росії в одній із найзапекліших битв війни в Україні, транснаціональною злочинною організацією, відповідальною за широкомасштабні порушення прав людини.

Повідомляється, що у своїй пресслужбі Пригожин сказав, що провів внутрішню перевірку щодо злочинів групи “Вагнер”, але ніякої шкоди не знайшов.

“Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про злочини “Вагнер”, просимо надіслати її до нашої пресслужби або оприлюднити в ЗМІ, щоб ми могли допомогти нашим американським колегам сформулювати свою позицію”, – заявив Пригожин.

Також додається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон не вперше “демонізує” групу.Це триває вже багато років. Як правило, такі заяви – безпідставні”.

Зазначено, що після багатьох років заперечення своїх зв’язків з ПВК “Вагнер”, у вересні 2022 року Пригожин визнав, що є засновником організації, яка також відправляла солдат воювати в Сирії та Африці. Останніми місяцями він став однією з ключових російських фігур у війні з Україною, публічно конфліктуючи з міністерством оборони та генералами армії через невдалу стратегію Росії.