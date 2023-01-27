Про це сповіщає Sky News.
Учора, 26 січня, Сполучені Штати визнали ПВК “Вагнер”, яка воює на боці Росії в одній із найзапекліших битв війни в Україні, транснаціональною злочинною організацією, відповідальною за широкомасштабні порушення прав людини.
Повідомляється, що у своїй пресслужбі Пригожин сказав, що провів внутрішню перевірку щодо злочинів групи “Вагнер”, але ніякої шкоди не знайшов.
“Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про злочини “Вагнер”, просимо надіслати її до нашої пресслужби або оприлюднити в ЗМІ, щоб ми могли допомогти нашим американським колегам сформулювати свою позицію”, – заявив Пригожин.
Також додається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон не вперше “демонізує” групу. “Це триває вже багато років. Як правило, такі заяви – безпідставні”.
Зазначено, що після багатьох років заперечення своїх зв’язків з ПВК “Вагнер”, у вересні 2022 року Пригожин визнав, що є засновником організації, яка також відправляла солдат воювати в Сирії та Африці. Останніми місяцями він став однією з ключових російських фігур у війні з Україною, публічно конфліктуючи з міністерством оборони та генералами армії через невдалу стратегію Росії.
- Сьогодні, 26 січня, міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.
- Радник Державного департаменту США Дерек Шоллет висловив серйозну стурбованість діяльністю російської приватної військової компанії “Вагнера” та її ймовірними спробами вербувати солдатів у Сербії та в інших країнах світу.
- Білий дім заявив, що приватна російська військова компанія “Вагнера” отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.