Російський бізнесмен Євген Пригожин досить саркастично відреагував на новину про те, що США введуть нові санкції проти його приватної військової групи "Вагнер".

Про це сповіщає Sky News.

Учора, 26 січня, Сполучені Штати визнали ПВК “Вагнер”, яка воює на боці Росії в одній із найзапекліших битв війни в Україні, транснаціональною злочинною організацією, відповідальною за широкомасштабні порушення прав людини.

Повідомляється, що у своїй пресслужбі Пригожин сказав, що провів внутрішню перевірку щодо злочинів групи “Вагнер”, але ніякої шкоди не знайшов.

“Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про злочини “Вагнер”, просимо надіслати її до нашої пресслужби або оприлюднити в ЗМІ, щоб ми могли допомогти нашим американським колегам сформулювати свою позицію”, – заявив Пригожин.

Також додається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вашингтон не вперше “демонізує” групу. “Це триває вже багато років. Як правило, такі заяви – безпідставні”.

Зазначено, що після багатьох років заперечення своїх зв’язків з ПВК “Вагнер”, у вересні 2022 року Пригожин визнав, що є засновником організації, яка також відправляла солдат воювати в Сирії та Африці. Останніми місяцями він став однією з ключових російських фігур у війні з Україною, публічно конфліктуючи з міністерством оборони та генералами армії через невдалу стратегію Росії.