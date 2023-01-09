Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Ймовірно, Пригожин використовує війну в Україні з метою зв’язати свої військові сили з регіональними чиновниками.
Неназваний чиновник Білого дому заявив, що Сполучені Штати вважають, що Пригожин прагне видобувати сіль і гіпс із шахт у районі Бахмута з метою отримання грошової вигоди.
7 січня Пригожин намагався виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледару (які російські війська намагалися захопити в українських захисників), заявивши, що ці шахти мають “унікальні та історичні захисні споруди”, які діють як “мережа підземних міст”. Він наголосив що там у глибинах можна розмістити особовий склад і військову техніку на глибині від 80 до 100 метрів, і додав, що ці шахти забезпечені зброєю часів Першої світової війни.
Колишній російський офіцер і мілблогер розкритикував Пригожина і російське командування. Він заявив, що усі знали про ці шахти, коли розробляли план наступу, а також відкинув твердження про наявність історичної зброї в цьому районі. Мілблогер також зазначив, що навіть якщо російські сили захоплять Соледар, Пригожин і військові програють у стратегічному плані, оскільки кинуть свої найкращі сили у виснажливу битву.
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