Про це сповіщає BBC.

Зазначено, що Пригожин поскаржився на брак боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”. У неділю, 5 березня, очільник ПВК “Вагнер” повідомив, що документи на боєприпаси були підписані 22 лютого, і їх мали відправити до Бахмута наступного дня. Проте більшу частину найманці “Вагнер” так і не отримали, що, за словами Пригожина, було зроблено навмисно.

Крім того, у понеділок, 6 березня, Пригожин заявив, що його представник не зміг отримати доступ до штаб-квартири російського військового командування. За його словами, це сталося після того, як він генералу армії Валерію Герасимову про “невідкладну необхідність надати боєприпаси”.