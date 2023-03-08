Про це сповіщає BBC.
Зазначено, що Пригожин поскаржився на брак боєприпасів та заявив, що це може бути “звичайна бюрократія або зрада”. У неділю, 5 березня, очільник ПВК “Вагнер” повідомив, що документи на боєприпаси були підписані 22 лютого, і їх мали відправити до Бахмута наступного дня. Проте більшу частину найманці “Вагнер” так і не отримали, що, за словами Пригожина, було зроблено навмисно.
Крім того, у понеділок, 6 березня, Пригожин заявив, що його представник не зміг отримати доступ до штаб-квартири російського військового командування. За його словами, це сталося після того, як він генералу армії Валерію Герасимову про “невідкладну необхідність надати боєприпаси”.
“Якщо ми відступимо, то назавжди увійдемо в історію як люди, які зробили головний крок, щоб програти війну, – зазначив Пригожин. – І саме в цьому проблема з тим самим браком боєприпасів. Це не моя думка, а моїх бійців”.
Також він додав, що у разі відступу “Вагнер” від Бахмута, “весь фронт розвалиться, оскільки приватна військова компанія його цементує”.
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- 21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.