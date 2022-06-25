Про це повідомляє журнал “Холод” та російське пропагандистське видання “РИА Новости“.
Його швидко підняли, а згодом сам Кирил зауважив, що падіння минулося без наслідків. Причина — мокра підлога від святої води.
“Те, що я сьогодні впав — нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна — така вона блискуча і гладенька. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. На цій прекрасній підлозі я так невдало проїхався. Але з Божої милості, без жодних наслідків”, — сказав російський патріарх.
Він додав, на тлі його падіння всі запам’ятають цей день. За його словами, він і сам запам’ятає, проте “з радістю, подякою” тим, хто будував цей храм.
Водночас “Холод” зазначає, що відео швидко видалили з Youtube та з сайту православного телеканалу “Союз”.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.
- Розвідка у квітні опублікувала список священнослужителів Російської православної церкви, які співпрацюють із російськими пропагандистами та виправдовують війну.
- Патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав напад Росії на Україну. Агресію та військові злочини він виправдав проведенням гей-парадів.
- На початку квітня глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав захищати «миролюбну» Росію «так, як можуть лише росіяни»