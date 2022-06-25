Глава Російської православної церкви патріарх Кирил (Володимир Гундяєв) впав під час богослужіння у церкві міста Новоросійськ, коли освячував храм. Він послизнувся на мармуровій підлозі під співи "Господи, помилуй".

Про це повідомляє журнал “Холод” та російське пропагандистське видання “РИА Новости“.

Його швидко підняли, а згодом сам Кирил зауважив, що падіння минулося без наслідків. Причина — мокра підлога від святої води.

“Те, що я сьогодні впав — нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна — така вона блискуча і гладенька. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. На цій прекрасній підлозі я так невдало проїхався. Але з Божої милості, без жодних наслідків”, — сказав російський патріарх.

Він додав, на тлі його падіння всі запам’ятають цей день. За його словами, він і сам запам’ятає, проте “з радістю, подякою” тим, хто будував цей храм.

Водночас “Холод” зазначає, що відео швидко видалили з Youtube та з сайту православного телеканалу “Союз”.