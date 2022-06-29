Про це повідомляє російське видання “Фонтанка” посилаючись на виступ Бастрикіна на Петербурзькому молодіжному юридичному форумі.
За його словами, Росія вирішила покарати українських військовополонених і не буде займатись їхнім обміном.
“Думав, як їх ще покарати, зараз ми їх годуємо з ложечки і лікуємо. По-перше, вирішили не віддавати їх, узгодили, де потрібно. А то вони думали: “здамося й до родин”. Ні, в ізоляторі тимчасового утримання, у СІЗО. Зараз 2 тисячі таких бійців, вчора приїхали. Працюємо з ними детально та докладно”, – заявив голова СК РФ.
Більш того, за словами Бастрикіна, Росія планує зобов’язати українських військовополонених “відшкодувати збитки” за знищені українські міста, які зараз тимчасово окуповані росіянами.
Він додав, що не знає, як буде відбуватись відшкодування, однак завдану матеріальну шкоду Донбасу також потрібно оцінити.
- Нагадаємо, напередодні українській стороні вдалося звільнити з російського полону 16 українських захисників та одного цивільного.
- Нещодавно звільнена з російського полону українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним “Тайра” закликала зробити усе можливе задля порятунку полонених, котрі перебувають у російських застінках “безправні, як раби”.
- Раніше у Міністерстві юстиції України показали, як утримують військовополонених росіян. В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та один табір, розташований на заході держави. Витрати на утримання одного військовополоненого складають приблизно три тисячі гривень на місяць.