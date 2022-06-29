Голова Слідчого комітету Росії (СК РФ) Олександр Бастрикін заявив, що у РФ нібито вирішили не віддавати Україні військовополонених.

Про це повідомляє російське видання “Фонтанка” посилаючись на виступ Бастрикіна на Петербурзькому молодіжному юридичному форумі.

За його словами, Росія вирішила покарати українських військовополонених і не буде займатись їхнім обміном.

“Думав, як їх ще покарати, зараз ми їх годуємо з ложечки і лікуємо. По-перше, вирішили не віддавати їх, узгодили, де потрібно. А то вони думали: “здамося й до родин”. Ні, в ізоляторі тимчасового утримання, у СІЗО. Зараз 2 тисячі таких бійців, вчора приїхали. Працюємо з ними детально та докладно”, – заявив голова СК РФ.

Більш того, за словами Бастрикіна, Росія планує зобов’язати українських військовополонених “відшкодувати збитки” за знищені українські міста, які зараз тимчасово окуповані росіянами.

Він додав, що не знає, як буде відбуватись відшкодування, однак завдану матеріальну шкоду Донбасу також потрібно оцінити.