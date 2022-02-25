Про це Живицький розповів у відеозверненні в Facebook.
Станом на ніч 25 лютого, в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка двічі відбило ворожий наступ.
Однак, населені пункти Сумської області взяті в облогу.
“Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок”, — заявив очільник Сумської ОДА.
Він додав, що виїхати в сторону Києва поки що можна, але там стоять ворожі блокпости.
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