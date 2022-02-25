Глава Сумської обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що військова техніка росіян направилася з Сум до Києва.

Про це Живицький розповів у відеозверненні в Facebook.

Станом на ніч 25 лютого, в кільце взяте місто Конотоп, місто Охтирка двічі відбило ворожий наступ.

Однак, населені пункти Сумської області взяті в облогу.

“Техніка з міста Сум вийшла в напрямку міста Києва, дуже багато техніки, яка пройшла транзитом, направляється на західний напрямок”, — заявив очільник Сумської ОДА.

Він додав, що виїхати в сторону Києва поки що можна, але там стоять ворожі блокпости.