Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що слова заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова про затверджений Етичною радою список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю “hromadske”.

Повідомляється, що коментар голови Верховного суду став реакцією на заяву Смирнова від 13 листопада 2022 року, у якій той сказав: «Якщо Етична рада, головою якої є чинний суддя , обирає кандидатами до 16 людей, 7 із яких є чинними суддями того ж ВС, і це сприймається суспільством, тоді все в порядку».

Як зазначив Князєв, подібні висловлювання негативно сприйняла суддівська спільнота. Навіть більше – вони могли стати причиною необрання нових членів ВРП на З’їзді суддів.

“Якщо наше євроінтеграційне завдання було сформувати Вищу раду правосуддя, а один із керівників ОП фактично критикує ті етапи процесу, які закладені в реформу ВРП, — це демотивує суддів на участь у з’їзді, на обрання нових членів ВРП”, — наголосив голова Верховного суду.

Крім того, він додав, що це також могло стати причиною провалу формування Вищої ради правосуддя і невиконання другої євроінтеграційної вимоги в переліку вимог, які надіслала Єврокомісія. Князєв зауважив, що не всі з семи суддів ВС отримали підтримку З’їзду суддів і стали членами ВРП. Проте вирішальний голос в роботі Етичної ради мають міжнародні партнери.

Як повідомляє “hromadske”, Андрій Смирнов прокоментував, що роботу Етичної ради критикували антикорупційні організації, такі як “Центр протидії корупції” або DEJURE. Він же лише звернув увагу на ключові моменти, через які суспільство може ставити під сумнів роботу Етичної ради.

“Дуже прикро усвідомлювати, що в нас різні розуміння судової реформи і євроінтеграції. Реформа рухається і буде рухатись ще активніше. Підкреслю, що робота всіх дорадчих органів, зокрема й Етичної ради, має бути побудована виключно на довірі до цих органів”, — сказав він.

Згідно зі словами Смирнова, після рішення Етичної ради щодо кандидатів до ВРП активні громадські організації, які дотичні до експертизи судової реформи, публічно ставили під сумнів якість кандидатів. “Але вже є як є. Самовдосконалення не має зупинятися. Загалом з’їзд суддів завершився, і судді змогли обрати 8 членів ВРП”, — резюмував Смирнов.