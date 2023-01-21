Спільну заяву опублікував міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter.

“Ми, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликаємо Німеччину вже зараз надати України танки Leopard. Це необхідно для того, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина як одна з провідних європейських держав несе особливу відповідальність у цій ситуації “, – йдеться у заяві очільників МЗС країн Балтії.

We, 🇱🇹 🇱🇻🇪🇪 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 21, 2023

Зазначимо, що 19 січня відбулася зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Посадовці обговорювали надання Україні німецьких танків Leopard 2, однак дійти згоди не змогли.

Видання CNN, посилаючись на свої джерела серед офіційних осіб США зазначило, що перемовини Ллойда та Пісторіуса були безуспішними: Німеччина не погодилась надати Україні танки Leopard 2.

Крім цього, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

Водночас після дебатів, фракції підтримали пропозицію передати питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

За продовження та посилення озброєння України виступають консерватори та три партії правлячої коаліції. Тоді як проти виступають “Альтернатива для Німеччини” та Ліві.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав канцлера Олафа Шольца “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

“Важка зброя – це танки”, – акцентував Вадефуль. На складах німецької оборонної промисловості є близько 200 старіших, але хороших танків Leopard 1, які можуть бути надані Україні негайно.

Він також наголосив, що з огляду на готовність Польщі, Іспанії та Фінляндії передати танки Leopard 2, аргумент про те, що Німеччина “не діятиме самостійно”, більше не є обґрунтованим. На його переконання, Німеччина зараз виступає у ролі “гальмівної колодки” серед союзників по НАТО.

Своєю чергою, депутат від правлячої СДПН Дітмар Нітан зауважив, що “Україна має отримати можливість повернути контрольовані росіянами території та виграти війну”, і визнав, що для цього Україні “потрібні танки”. Проте, політик не виключив, що 20 січня, на зустрічі в Рамштайні сторони почують “суттєві рішення”.