Очільницею ОБСЄ стала представниця Швеції Анн Лінде

У перший день 2021 року в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) змінилося керівництво. Керувати організацією цьогоріч буде Швеція.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що Швеція отримує мандат на рік та змінює Албанію. Впродовж року Стокгольм буде контролювати забезпечення миру та стабільності у Європі. Зокрема, спостерігачі будуть контролювати чесність виборів, здійснюватимуть підтримку основних свобод та захисту меншин, а також будуть боротися із контрабандою людей і тероризмом.

За ротаційним принципом, у 2021 році очільницею ОБСЄ стала керівниця Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде.

“Продовжувати сприяти широкій участі представників громадянського суспільства в обговореннях питань безпеки буде пріоритетом нашого року на посаді голови ОБСЄ. Наша підтримка зміцнення демократичних процесів, права на свободу думки та вираження поглядів буде незмінною у 2021 році”, – зазначила Лінде.

Уперше в історії генеральним секретарем Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жінка. Цю посаду отримала німкеня Хельга Шмід.