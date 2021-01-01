Covid-19 Україна

оновлено 01.01.2021 о 14:02

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Очільницею ОБСЄ стала представниця Швеції Анн Лінде

У перший день 2021 року в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) змінилося керівництво. Керувати організацією цьогоріч буде Швеція.

П’ятниця, 1 січня 2021, 14:54

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що Швеція отримує мандат на рік та змінює Албанію. Впродовж року Стокгольм буде контролювати забезпечення миру та стабільності у Європі. Зокрема, спостерігачі будуть контролювати чесність виборів, здійснюватимуть підтримку основних свобод та захисту меншин, а також будуть боротися із контрабандою людей і тероризмом.

За ротаційним принципом, у 2021 році очільницею ОБСЄ стала керівниця Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде.

“Продовжувати сприяти широкій участі представників громадянського суспільства в обговореннях питань безпеки буде пріоритетом нашого року на посаді голови ОБСЄ. Наша підтримка зміцнення демократичних процесів, права на свободу думки та вираження поглядів буде незмінною у 2021 році”, – зазначила Лінде.

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Теги: Лінде, ОБСЄ, Швеція

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