Очільницею ОБСЄ стала представниця Швеції Анн Лінде

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.
Зазначається, що Швеція отримує мандат на рік та змінює Албанію. Впродовж року Стокгольм буде контролювати забезпечення миру та стабільності у Європі. Зокрема, спостерігачі будуть контролювати чесність виборів, здійснюватимуть підтримку основних свобод та захисту меншин, а також будуть боротися із контрабандою людей і тероризмом.
За ротаційним принципом, у 2021 році очільницею ОБСЄ стала керівниця Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде.
“Продовжувати сприяти широкій участі представників громадянського суспільства в обговореннях питань безпеки буде пріоритетом нашого року на посаді голови ОБСЄ. Наша підтримка зміцнення демократичних процесів, права на свободу думки та вираження поглядів буде незмінною у 2021 році”, – зазначила Лінде.
- Уперше в історії генеральним секретарем Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала жінка. Цю посаду отримала німкеня Хельга Шмід.
- Раніше спецпред голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила про відсутність прогресу щодо створення плану дій для врегулювання ситуації на Донбасі.