Служба безпеки України повідомила про підозру так званій "міністерці освіти і науки" терористичної організації "ДНР".

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.

Повідомляється, що зловмисницею є російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні минулого року отримала “призначення” до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини. На цій “посаді” вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських “стандартів”.

Зазначено, що для цього вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю “переписати” навчальну програму з історії України.

“Псевдоміністерка змушує вчителів їздити на курси переформатування в Росію та відправляє дітей до таборів країни-агресора”, – пише пресслужба.

Також додається, що нині вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Втім, співробітники СБУ знають про місця її перебування та проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.