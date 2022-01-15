Про це повідомила канадська телерадіомовна компанія CBC.
У офісі Джолі повідомили, що шестиденна поїздка має “підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.
Джолі планує зустрітися в Києві з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною. Також очікується, що вона відвідає канадські війська, які дислокуються в Україні, аби підтримати місцевих військових.
Згромадження російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами для підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах, та збереження прав людини та гідності українців”, — зазначила Джолі.
Вона вирушить до України у неділю, 16 січня та планує повернутися 22 січня.
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