Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі наступного тижня здійснить важливий візит до України на тлі підвищеної загрози вторгнення російських військ.

Про це повідомила канадська телерадіомовна компанія CBC.

У офісі Джолі повідомили, що шестиденна поїздка має “підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.

Джолі планує зустрітися в Києві з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною. Також очікується, що вона відвідає канадські війська, які дислокуються в Україні, аби підтримати місцевих військових.

Згромадження російських військ і техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами для підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах, та збереження прав людини та гідності українців”, — зазначила Джолі.

Вона вирушить до України у неділю, 16 січня та планує повернутися 22 січня.