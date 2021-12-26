Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає DW.
“Ми працюємо над законопроєктом щодо контролю експорту озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв мають видаватися дозволи”, – заявила міністерка.
Колишній уряд Німеччини на чолі з Ангелою Меркель лише за декілька днів до закінчення терміну повноважень видав дозволи на експорт зброї майже на 5 млрд євро – більше, ніж за дев’ять місяців 2021 року. Основна частина постачань призначалась для Єгипту.
При цьому Анналена Бербок виступає за загальноєвропейське рішення. При цьому визнає, що домогтися його буде складно, оскільки певні країни, зокрема Франція, набагато менш строго підходять до видачі дозволів на експорт озброєнь.
Своєю чергою експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер виступив на захист дій уряду Меркель.
“Дії виконувача обов’язків федерального уряду здійснювалися в рамках чинного законодавства. Тому критичні голоси “зелених” і лівих – не що інше, як крокодилячі сльози”, – заявив Р. Кізеветтер.
- Нагадаємо, 8 грудня німецький Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца канцлером Німеччини замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.
- Пізніше стало відомо про те, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто заблокувала постачання озброєнь Україні за лінією НАТО навесні 2021 року.
- Також влада Німеччини заявила про готовність до будь-яких моделей діалогу з Москвою стосовно ситуації в Україні. Проте, найрезультативнішим там вважають “нормандський формат”.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.