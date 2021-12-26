Нова правляча коаліція Федеративної Республіки Німеччини має намір посилити критерії експорту озброєнь. У коаліції уважно вивчатимуть політику, що існувала у сфері поставок озброєнь та посилять правила видачі відповідних дозволів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає DW.

“Ми працюємо над законопроєктом щодо контролю експорту озброєнь, який прояснить, на підставі яких критеріїв мають видаватися дозволи”, – заявила міністерка.

Колишній уряд Німеччини на чолі з Ангелою Меркель лише за декілька днів до закінчення терміну повноважень видав дозволи на експорт зброї майже на 5 млрд євро – більше, ніж за дев’ять місяців 2021 року. Основна частина постачань призначалась для Єгипту.

При цьому Анналена Бербок виступає за загальноєвропейське рішення. При цьому визнає, що домогтися його буде складно, оскільки певні країни, зокрема Франція, набагато менш строго підходять до видачі дозволів на експорт озброєнь.

Своєю чергою експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер виступив на захист дій уряду Меркель.