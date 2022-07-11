Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що висувається на посаду очільниці Консервативно партії та прем'єр-міністерки країни.

Про це інформує британське інформаційне агентство Sky News.

Це робить Ліз Трасс десятою кандидаткою, яка офіційно заявила про свої наміри. Разом з тим, очільниця МЗС країни вже почала передвиборчі обіцянки. Вона заявила, що “почне знижувати податки з першого дня”, якщо стане прем’єр-міністеркою.

“Я б скасував підвищення національного страхування, яке відбулося у квітні, переконався, що ми зберігаємо конкурентоспроможний податок на корпорації, щоб ми могли залучити бізнес та інвестиції в Британію”, – заявила Ліз Трас.

Також вона пообіцяла сприяти швидшому розвитку приватного сектору у порівнянні з державним, зменшила б податковий тягар на бізнес.

Ліз Трасс давно рекламували як потенційну наступницю Бориса Джонсона, і опитування показали її популярність серед членів Консервативної партії. Вона була членкинею парламенту з 2010 року і обіймала посади за Девіда Кемерона, Терези Мей і пана Джонсона.