Про це інформує британське інформаційне агентство Sky News.
Це робить Ліз Трасс десятою кандидаткою, яка офіційно заявила про свої наміри. Разом з тим, очільниця МЗС країни вже почала передвиборчі обіцянки. Вона заявила, що “почне знижувати податки з першого дня”, якщо стане прем’єр-міністеркою.
“Я б скасував підвищення національного страхування, яке відбулося у квітні, переконався, що ми зберігаємо конкурентоспроможний податок на корпорації, щоб ми могли залучити бізнес та інвестиції в Британію”, – заявила Ліз Трас.
Також вона пообіцяла сприяти швидшому розвитку приватного сектору у порівнянні з державним, зменшила б податковий тягар на бізнес.
Ліз Трасс давно рекламували як потенційну наступницю Бориса Джонсона, і опитування показали її популярність серед членів Консервативної партії. Вона була членкинею парламенту з 2010 року і обіймала посади за Девіда Кемерона, Терези Мей і пана Джонсона.
- Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.
- Президент України Володимир Зеленський у коментарі щодо відставки Бориса Джонсона з посади прем’єр-міністра Великої Британії назвав його “справжнім другом України”.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прокоментувала відставку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
- 10 липня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він не стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії. Гонка за крісло прем’єр-міністра країни почалася цими вихідними.