Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Україна може повністю витіснити російські війська. Вона вважає, що така мета є реалістичною.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Очільниця британського МЗС наголосила, що вся окупована Росією територія не має законних підстав (для легітимізації в іншому правому статусі – ред.). Тому зрештою “росіян потрібно витіснити з усієї цієї території”.

Ліз Трасс додала, що Україні нададуть допомогу, аби протягом осяжного проміжку часу РФ розбили на полі бою. Зазначимо, що Сполучене Королівство оголосило, що надасть додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.

Раніше анонімні представники в адміністрації президента США Байдена заявили, що сумніваються, що Україна зможе повернути усі терени, які окупувала РФ з 24 лютого. Співрозмовники CNN зазначили, що це їхня власна оцінка та вона не означає, що Штати почнуть примушувати Україну до територіальних поступок чи тиснути на неї.

Водночас у Білому домі не вважають, що втрата теренів стане неминучою. Зазначено, що ЗСУ зможуть перейти в контрнаступ цього року та відвоювати значні частини території.

“Зможе чи ні Україна повернути їх – значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки”, – сказав анонімний депутат.